В боях по Часовым Яром в ДНР бойцы Уссурийского соединения ВДВ РФ использовали FPV-дроны для уничтожения расчета БПЛА противника и двух его танков.

Десантники проводили разведку с помощью дронов и выяснили, откуда именно стартуют «птички» ВСУ. Оказалось, что операторы засели в многоквартирном доме непосредственно в Часовом Яре.

FPV-дрон, которым управлял умелый оператор, влетел в окно здания и устроил там мощный взрыв, уничтожив расчет противника.

Кроме того, ночью десантники заметили два украинских танка, которые переезжали с одной позиции на другую и подорвали их, совершив всего два вылета БПЛА.

Расчет эффективно действует под Часовым Яром, срывая также украинские операции по снабжению боевиков в городе боеприпасами и провизией.