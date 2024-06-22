Российская певица Алла Пугачева не может продать роскошный особняк, расположенный в Истре, на протяжении последних двух лет. При этом знаменитость подняла цену на недвижимость. Юрист Андрей Марочник в беседе с корреспондентом издания «Вечерняя Москва» объяснил, почему Пугачева не может реализовать свою недвижимость.

По словам эксперта, из-за эмиграции певице необходимо оформить нотариальную доверенность на человека, постоянно проживающего в стране, поскольку по закону предусмотрена именно такая процедура. Однако в случае с доверенным лицом сделки не всегда проходят гладко. Юрист отметил, что нередко после расчета денежные средства не всегда доходят до реального собственника.

Напомним, что особняк на берегу Истринского водохранилища в настоящий момент можно приобрести за 152 миллиона рублей. Однако еще в мае на сайтах продажи недвижимость данный объект предлагался за 132,5 миллиона рублей. При этом Пугачева, проживающая в Израиле, уже переписала право собственности на своего внука Никиту Преснякова, который также эмигрировал из России в США.