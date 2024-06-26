Известная певица Юлия Ковальчук решила похвастаться снимком в купальнике, опубликовав его на своей странице в соцсети. Однако знаменитость не ожидала, что безобидное, на первый взгляд, фото вызовет огромную критику в ее адрес.

41-летняя экс-солистка «Блестящих» предстала перед камерой в бикини со змеиным принтом. Свой образ знаменитость дополнила темной свободной накидкой. Юлия распустила волосы и надела солнцезащитные очки в тонкой оправе. В качестве украшений знаменитость выбрала золотую цепочку с крестиком и колье с камнем. Певица решила отказаться от декоративной косметики и позировала перед камерой без макияжа.

«Лето 2024», – кратко подписала снимок артистка.

Однако эта фотография вызвала бурю эмоций у подписчиков знаменитости. Многие начали осуждать артистку, считая, что она опубликовала чрезмерно откровенный снимок.

«Зачем выставлять себя всем напоказ?», «Юлия, вы озабоченная дама. Видно, не хватает внимания и восхищения мужа», «Зачем без конца показывать себя практически без одежды?», – такие комментарии оставили подписчики артистки.

Но некоторые поклонники встали на сторону певицы. Ее фанаты подчеркнули, что Юлия выглядит отлично, и нет ничего предосудительного в фотографиях в купальнике.