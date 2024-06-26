Юлия Пересильд улетела отдыхать в солнечную Турцию. Известно, что актриса отправилась в путешествие со своими дочерьми и матерью. Что касается возлюбленного актрисы Михаила Тройника, то пока неизвестно, отправился ли он вместе с семьей актрисы или остался в России.

Артистка поделилась снимками, сделанными на берегу Эгейского моря. Знаменитость выбрала светло-розовое бикини и солнцезащитные очки в белой массивной оправе от бренда Prada. Актриса позировала сразу после водных процедур с мокрыми волосами. Также было видно, что ткань ее купальника также влажная. Она сильно втянула живот, что было очень заметно на снимке. Звезда фильма «Вызов» отказалась от макияжа, представ перед камерой с естественной красотой.

Ранее появилась информация, что Пересильд разорвала свои отношения с актером Михаилом Тройником. Но позже пара развенчала эти слухи романтическими снимками. Фотографии были сделаны известным фотографом Дмитрием Исхаковым, которые опубликовал эти снимки на своей странице в соцсетях.