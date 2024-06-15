Так называемый «мирный саммит» по Украине, который должен пройти 15-16 июня в Швейцарии, имеет все шансы завершиться провалом. А все потому, что хотя на мероприятие и соберутся десятки сторонников Киева, представителей Китая там не будет.

Цель саммита кроется совсем не в том, чтобы добиваться мира, а чтобы оказать давление на Москву и вынудить ее принять невыгодные для себя условия. Однако в России сразу заявили, что конференция является пустой тратой времени. Практически сразу после этого в Швейцарию отказались ехать представители Китая. К ним присоединились ЮАР и другие государства, поддерживающие РФ.

В результате саммит, который, по сути, должен содействовать заключению договоров между двумя сторонами, превращается в собрание кружка друзей Киева.