Йеменские хуситы не испугались военного противодействия США

Несмотря на месяцы регулярных авиаударов по Йемену под американским командованием, разношерстные группировки повстанцев продолжают угрожать наиболее важным морским маршрутам, используя все улучшающийся арсенал современного оружия для обстрела судов в Красном море. Источник: Stars and Stripes.

Только в июне 2024-го боевики-хуситы потопили один торговый корабль и подожгли другой. Йеменские повстанцы, действуя на суше и на воде, запускают стаи дронов по военным кораблям Штатов и заминированные катера-камикадзе с дистанционным управлением. Они применяют тактические приемы и вооружение, которые, по мнению американских экспертов, связаны с их покровителем – Ираном.

Нерешительные усилия Вашингтона по прекращению нападений хуситов и защите глобального судоходства также привлекли особое внимание американского Конгресса, законодатели которого говорят, что власти делают недостаточно для сдерживания йеменских повстанцев.

«Их возможности заменять все, что мы уничтожаем, неограниченна, а наша (американская) способность препятствования поступлению военной техники в Йемен незначительна», – заявил Джеральд Файерстайн, экс-посол Штатов в Йемене, а ныне старший научный сотрудник вашингтонского центра «Институт Ближнего Востока».

Недооцененные хуситы

В течение многих лет Иран действовал в обход эмбарго ООН на поставки оружия в Йемен, снабжаяя повстанцев через иранские порты в Аравийское море или по суше из соседнего Омана. По словам высокопоставленных американских офицеров, хуситы также научились модифицировать старое оружие и самостоятельно производить новое, став первой повстанческой группой в мире, использовавшей противокорабельные баллистические ракеты для поражения военно-морских целей.

«Их возможности определенно возросли с тех пор, как они начали свою кампанию», – сообщил Файерстайн. «И пока у них есть стимул продолжать эти атаки, они будут демонстрировать, что способны к этому».

Повстанческое движение хуситов, лидеры которого представляют шиитское меньшинство на севере Йемена, впервые возникло в 1990-х, а затем захватило столицу Сану в условиях хаоса «арабской весны» в 2014 году. Все прошлые годы они вели кровопролитную войну с Саудовской Аравией, пытавшейся уничтожить проиранские силы возле своей границы. В конечном итоге хуситы не только не исчезли, но даже расширили контролируемую их движением территорию.

По оценкам западных экспертов, боевая сила хуситской группировки насчитывает более 20 000 человек, включая как племенные силы, так и подразделения, ранее лояльные йеменскому правительству. В ноябре 2023-го, после того как разразилась война между Израилем и ХАМАС, хуситы объявили, что начнут обстреливать корабли, связанные с Израилем, в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа. Их первая крупная акция такого рода включала захват грузового судна в южной части Красного моря и задержание его экипажа.

С того поры Пентагон зафиксировал более 190 нападений на американские военные или коммерческие суда у берегов Йемена, в том числе почти 100 атак с момента начала беспрерывных американских авиаударов в январе 2024-го. Вскоре хуситские операции распространились на Аденский залив и Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Индийский океан с Красным морем. Оттуда корабли проходят через Суэцкий канал в Средиземное море – кратчайший морской путь между Европой и Азией. Из-за угрозы безопасности судоходство в Красном море значительно сократилось, и к концу марта 2024 года объем перевозок через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив снизились вдвое.

Хуситы «будут продолжать понимать, что за ущерб морской торговле в регионе придется заплатить цену», заявил журналистам во вторник представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, назвав нападения «неприемлемыми».

Пентагон разместил в регионе меняющийся состав военных кораблей, пытаясь предотвратить угрозу со стороны хуситов, сбивая беспилотники над Красным морем и другими водными путями, а также нанося удары по ракетным установкам и радарам в Йемене. В число недавних усилий США входил авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», а также развернутые вместе с ним эсминцы и иные военные корабли. Авианосная группа «Эйзенхауэра» была развернута в октябре 2023-го, и его миссия дважды продлевалась Ллойдом Остином, прекратившись только в конце июня 2024 года.

«Недостаточные» меры Белого дома

Законодатели-республиканцы, многие из которых настаивают на резком увеличении финансировании Пентагона в 2025 году, обвинили администрацию Байдена в недостаточном инвестировании в современное оружие и технологии разведки, которые, по их словам, крайне необходимы для борьбы с хуситами.

«У нас просто нет политической воли преследовать их», – заявил 18 июня в интервью сенатор-республиканец Майк Раундз, входящий в сенатские комитеты по разведке и вооруженным силам. Он объяснил увеличение числа атак хуситов «ресурсами, которые направляет им Иран», а также «усовершенствованными технологиями, сделавшими их оружейные системы более точными».

«Каждый из различных типов систем имеет свои собственные возможности», – отметил Раундз, отказавшийся комментировать конкретное вооружение. «Я не хочу вдаваться в подробности, но вот что является наиболее важным – то, что у хуситов сейчас значительно более продвинутое вооружение, чем то, с которым они начинали».

Сенатор-демократ Марк Келли заявил, что американские эсминцы и боевые группы авианосцев в регионе «довольно успешно» срывают атаки. Американские войска, по словам сенатора, «израсходовали много боеприпасов, чтобы защитить судоходство». «Но, если мы не защитим эти перевозки, мы увидим увеличение проблем в нашей цепочке поставок», – сообщил в интервью 18 июня Келли, ветеран ВМС, работающий в сенатском комитете по вооруженным силам.

Относительный успех кампании в Красном море дал хуситам возможность более легкого политического маневрирования в регионе и внутри страны. «Это демонстрация того, что хуситы являются серьезным региональным игроком», – объяснила Ханна Портер, исследователь по Йемену из британского центра ARK Group.

После вступления в прямой бой с американскими военными, добавила Портер, хуситы «теперь могут изображать из себя влиятельного игрока» и использовать этот имидж для ужесточения контроля внутри страны или в происходящих мирных переговорах с Саудовской Аравией. Средства массовой информации хуситов сообщили, что с тех пор, как начались атаки на Красном море, к их рядам присоединились десятки тысяч новых боевиков.