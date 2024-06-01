Японский закон о единой фамилии может быть признан неконституционным

Уникальные положения Гражданского кодекса «Страны восходящего солнца», обязывающие супружеские пары носить общую фамилию, в конечном итоге могут быть признаны неконституционными, поскольку понимание судами дискриминации женщин меняется. Об этом 29 мая заявила бывшая судья Верховного суда Рюко Сакураи в ходе лекции, организованной Японской федерацией бизнеса (Кэйданрэн). Источник: The Mainichi.

77-летняя Сакураи высказала собственное мнение по делу 2015 года, когда Верховный суд Японии во второй раз подтвердил конституционность действующих законов. Она отметила, что положения Гражданского кодекса и Закона о регистрации семьи, не допускающие использования двух фамилий супругами, являются неконституционными. По признанию Сакураи, она сама испытала чувство утраты в своей карьере, когда ей не позволили использовать девичью фамилию «Фудзи» в своей работе.

В марте этого года японские семейные пары подали третий иск в окружные суды Токио и Саппоро, утверждая, что нынешняя система присвоения фамилий неконституционна. Относительно этого иска Сакураи отметила: «Ожидается, что Верховному суду понадобится три-четыре года, чтобы вынести решение после решений окружного и высшего судов». Она добавила: «Это обнадеживающее ожидание, поскольку существует вероятность что эти законы будут признаны неконституционным или что-то близкое к этому».

Косвенная дискриминация с фамилиями жен

Одна из причин не конституционности, по мнению Рюко Сакураи (на изображении), заключается в том, что положение Гражданского кодекса, требующее использования одной фамилии для женатых японских пар, может рассматриваться как «косвенная дискриминация». Данный правовой термин относится к системам или правилам, которые на первый взгляд кажутся гендерно-нейтральными, но на практике оказываются гендерно-дискриминационными, что запрещено законом Японии о равных возможностях трудоустройства.

Незадолго до конца мая токийский Окружной суд вынес первое в Японии решение о признании косвенной дискриминации. Женщина, сотрудница конторы дочернего предприятия крупного производителя, потребовала возмещения ущерба, утверждая, что предоставление субсидий на аренду жилья ее работодатель предоставлял лишь тем сотрудникам, в основном мужчинам, что занимали постоянные, ориентированные на карьеру должности. По ее мнению, эта практика представляет собой гендерную дискриминацию.

Экс-судья Сакураи подчеркнула, что предположение о том, что «косвенная дискриминация по-прежнему остается дискриминацией», теперь является общепринятым на международном уровне. Хотя Гражданский кодекс Японии предусматривает, что сменить фамилию при вступлении в брак может как муж, так и жена, почти в 95% случаев это делает именно супруга. В результате трудности со сменой фамилии ложатся исключительно на плечи женщин, например, не признание работодателями их профессиональных достижений под девичьей фамилией. Все это может рассматриваться, отмечает The Mainichi, как косвенная дискриминация.

Кроме того, Япония является единственной страной в мире, где действует закон, требующий использования одной фамилии после вступления в брак, и эта норма трижды подвергалась упрекам со стороны комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, призывающего Токио к изменениям и высказывая опасения по поводу косвенной дискриминации.

В ассоциации Кэйданрэн осознают препятствия, с которыми сталкиваются японки, вынужденные менять свою фамилию, даже если им необходима девичья фамилия для карьерного продвижения по службе. Руководство Кэйданрэн выступает за быстрое введение системы, позволяющей парам выбирать, сохранять или менять своим фамилии при вступлении в брак. По итогам дискуссий и дебатов, состоявшихся 29 мая, Японская федерация бизнеса планирует в ближайшее время подготовить и представить правительству официальное предложение, настаивающее на правовых реформах.

Рюко Сакураи приветствовала такой шаг Кэйданрэн, отметив: «Прежде было бы невообразимо, чтобы в Кэйданрэн предложили систему сохранения двойной фамилии. Разрешение сохранить свою фамилию глубоко повлияет на жизнь и стиль работы женщины, оно будет способствовать установлению индивидуальной идентичности, что чрезвычайно важно в современном контексте».