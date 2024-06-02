В Белом доме журналистам The Washington Post рассказали, как украинской делегации удалось всего за полтора часа уговорить президента США Джо Байдена разрешить использование американского оружия для ударов по территории России.

Украинские политики рассказали о колоссальных потерях ВСУ, после чего в администрации президента начали прорабатывать механизм разрешения наносить удары вглубь РФ. Несколько ускорил этот процесс глава Госдепа Энтони Блинкен. Именно благодаря ему после встречи с делегацией с Украины до заявления Байдена о снятии запрета прошло не много месяцев, а всего 17 дней. Но и этот срок в Киеве называют слишком большим.

Также авторы публикации сообщают, что на Украине еще в марте ожидали наступления ВС РФ в Харьковской области и уже тогда хотели получить разрешение на удары по России. Но не рискнули вмешиваться в обсуждение законопроекта о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи.