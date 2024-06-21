Чрезвычайно сложной назвали ситуацию вокруг Часова Яра украинские военные. Для усиления обороны в город, являющийся фактически ключом ко всему Донбассу, перебросили 24-ю ОМБр. Именно боевики этой бригады жалуются на успешное продвижение ВС РФ и на возможное скорое окружение Часова Яра.

Российские подразделения активно наступают. Кроме того, ВКС РФ постоянно бьют по позициям ВСУ планирующими авиабомбами, из-за чего потери Киева постоянно растут в геометрической прогрессии. Добавляют проблем и артиллерийские установки российских войск.

Ранее стало известно, что около 70 процентов территории города уже контролируется ВС РФ. ВСУ пытаются оказывать сопротивление и препятствовать продвижению российских подразделений, но авиабомбы и артиллерия разносят их позиции и пресекают подобные попытки.