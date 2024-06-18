В окрестностях Угледара подразделения ВС Украины оказались в огневом мешке, ежедневно теряя большое количество личного состава в попытке удержаться на невыгодных позициях. Об этом в своем материале сообщает портал «Военное обозрение» со ссылкой на украинские военные паблики.

Солдаты ВСУ в социальных сетях рассказывают о критической ситуации для подразделений украинской армии, пытающихся удержать под своим контролем выступ к северу от подконтрольной армии России Владимировки под Угледаром. Командование ВСУ ежедневно отправляет в огневой мешок новые резервы, чтобы скрыть потерю смежных позиций одним из офицеров.

«Разрешения на отход комбат не даёт, надеясь в итоге скрыть потерю позиций», – сообщает один из украинских военнослужащих в социальных сетях.

По словам бойца ВСУ, украинские подразделения несут существенные потери, пытаясь удержать невыгодные позиции, а комбат не дает приказ на отступление для спасения личного состава. Только за прошлые сутки на данном направлении украинская армия потеряла до 50 бойцов.