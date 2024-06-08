ВСУ создали «укроэскадрилью» для охоты на российские беспилотники. Видео, сделанной разведывательным дроном Zala, появилось в Сети.

На кадрах запечатлен спортивно-пилотажный самолет Як-52, доставшийся Украине в наследство от Советского Союза. Он гоняется за беспилотниками, а боевики пытаются попасть по дронам из дробовиков.

Авторы публикации отметили, что Як-52 являются единственными учебно-тренировочными самолетами в мире. ВСУ весьма своеобразно их используют, но эффективность данного способа вызывает серьезные сомнения.

«Украинские «ястребы» седлают советские спортивно-пилотажные Як-52 и изобретают велосипед — свою «укроэскадрилью»», – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил прямо на аэродроме украинский штурмовик Су-25. При этом он преодолел радиоэлектронные заслоны противника.