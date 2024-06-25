Военный эксперт американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт прокомментировал появление в распоряжении России сверхмощных авиабомб ФАБ-3000. Он отметил, что у Киева возникли серьезные проблемы уже после первого применения этих боезарядов с универсальными модулями планирования и коррекции.

Автор публикации, перевод которой приводит “АиФ”, отметил, что украинская противовоздушная оборона и так столкнулась с дефицитом зенитных ракет. У Соединенных Штатов боезаряды заканчиваются, поэтому они уже сообщили Индии и Израилю, что ранее обещанные им ракеты отправятся на Украину.

“Вот вам и весь арсенал демократии”, – иронично прокомментировал ситуацию Вайхерт.

Впрочем, ПВО все равно не справилась бы с перехватом ФАБ-3000 с УМПК. Эти бомбы вполне способны перегрузить систему ПВО Украины, а также полностью сломать стратегию Киева. РФ достаточно для этого наладить массовое производство авиабомб и начать наносить удары по ключевым целям по несколько раз в день.

Вайхерт также отметил, что ранее единственным носителем ФАБ-3000 был дальний бомбардировщик Ту-22М3. Использование этих самолетов привело бы к неоправданному риску их потери. Однако сейчас выяснилось, что и Су-34, являющийся главной “рабочей лошадкой” ВКС, вполне справляется с пусками авиабомб.

По мнению эксперта, Киеву пору одуматься и перейти к переговорам о мире, а не продолжать нести чушь о “победе”. Россия показала, что ее ресурсы безграничны и она готова использовать их как только это потребуется. ВС РФ удерживают под контролем большую часть территорий, освобожденных в начале СВО и Киев ничего не может с этим сделать. Кроме планомерного уничтожения собственных граждан, которых власти Украины тысячами бросают в бой.