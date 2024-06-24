В выходные на пляжах и в зеленых зонах Севастополя собирается огромное количество отдыхающих. И поэтому именно воскресенье украинские террористы выбрали для удара по городу, рассказал порталу РБК журналист телеканала СТВ Михаил Паутов.

В эпицентре этого удара, для которого применялись американские ракеты ATACMS, оказались поселок Любимовка и район парка Учкуевка. Это популярные у отдыхающих места, где прозрачная морская вода и километры комфортных песчаных пляжей. Сюда в основном приходят туристы с детьми.

Украинские террористы хорошо знали все это и поэтому провели самую мощную за длительное время атаку именно по этим территориям. В Севастополь прилетело 5 ракет ATACMS. Четыре из них сбили дежурные средства ПВО, одна разорвалась в воздухе. В результате теракта погибли двое взрослых и трое детей. Одна из погибших – 9-летняя дочь заместителя главы администрации Магадана Олега Аверьянова Софья. Также известно, что одному из погибших детей было 2 года.

Пострадали 127 человек, ранения получили 27 детей, пятеро из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии.