Боевики ВСУ открыли огонь по группе гражданских лиц, которые пытались сбежать из охваченного боями Торецка (до проведенной Киевом так называемой “декоммунизации” – Дзержинск). Причем сделали они это специально, рассказал очевидец событий.

27 июня российские ВС начали эвакуацию всех желающих жителей Торецка, которая из-за ВСУ длилась более 18 часов.

Очевидец, которому посчастливилось выжить, рассказал, что украинские военные хорошо видели, что из города выходят люди в гражданской одежде. Они понимали, что это мирное население, но все же открыли охоту на беженцев.

«Мы только зашли в лесополосу, а над нами уже висела куча дронов – разведчики и боевые дроны. Начали вести артобстрел», – сообщил уже находящийся в безопасном месте житель Торецка.

В результате погиб пожилой мужчина. Он шел в цепочке с четырьмя другими гражданскими, когда прямо рядом с ними прогремел взрыв мины. Сосед очевидца остался без руки и скончался на месте.