В Волчанске не прекращаются тяжелые бои, российские ВС активно используют в них авиацию. Хотя авиабомбы ФАБ-3000 отлично себя проявили в уничтожении хорошо укрепленных позиций противника, основным видом вооружения все же остаются ФАБ-500 с УМПК, которые надежны и очень точны.

При этом удары наносятся не только по Волчанску и окрестностям, но и по Харькову, который Киев рассчитывает использовать в качестве плацдарма и оружейного хаба для продолжения боев в регионе.

В Харьковской области появилась и еще одна “река смерти”. Российские ВС уже уничтожили все мосты через Волчью, но противник не оставляет надежд преодолеть ее, для чего использовался танковый мостоукладчик от одной из стран Североатлантического альянса.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский как обычно действует прямолинейно, требуя от своих боевиков форсировать реку. Но все зависит совсем не от него и не от украинских подразделений. ВС РФ одним ударом разнесли мостоукладчик, сделав из него еще один “памятник стандартам НАТО”, рассказали военные корреспонденты.

Также российская армия пресекает любые другие попытки преодолеть Волчью, уничтожая и личный состав, и технику ВСУ. Именно поэтому ее стали называть “рекой смерти”. Приближение к ней влечет за собой новые потери в рядах противника и снижение его боеспособности.