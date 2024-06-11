В ближайшее время от ВСУ стоит ожидать масштабной атаки на Крым с применением не только БПЛА, но и ракет Storm Shadow и ATACMS западного производства, сообщили эксперты телеканала «Царьград».

Целью ударов станет создание «красивой картинки» для западных кураторов, а также попытка ослабить позиции России, чтобы поднять вопрос о переговорах.

В Киеве уверены, то только военный успех станет для него ключевым условием для начала переговоров. Поэтому ВСУ обрушат на Крым лавину беспилотников и ракет натовского образца. Лишь после этого киевский режим может вернуться к вопросу о мирном соглашении.

Не исключено, что Киев готовит именно такой сценарий. Несколько дней назад над Черным морем вновь появился разведывательный американский дрон RQ-4B Global Hawk, полеты которого обычно заканчиваются масштабной атакой на Крым или Краснодарский край.