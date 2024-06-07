В Харьковской области в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск ситуация становится все более напряженной. Киев пытается отбить утраченные территории, для чего перебрасывает в регион крупные силы, рассказал военный корреспондент Александр Сладков изданию “МК”.

Он отметил, что не хочет даже упоминать о том, что реально происходит на поле боя. Все дело в том, что одним из компонентов боевых действий сейчас стала информационная война между Москвой и Киевом, поэтому чем меньше противник будет знать, тем лучше.

“Смотрю на карту и понимаю, что все сжимается, как пружина. Всё может случиться, как в боксе. Боец кормит соперника джебами, а потом одним подготовленным кроссом решает все”, — коротко описал ситуацию военкор.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил также о тяжелой ситуации в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское. Также нелегко приходится обеим сторонам под Ореховом на Запорожском направлении.