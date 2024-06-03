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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Телеграм-канале о пресечении российскими силами очередной попытки противника высадиться на левобережье Днепра в регионе. По словам губернатора, ВСУ попытались высадить свой десант, но российские военнослужащие не допустили этих действий.

«Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения», – сообщил Сальдо

Глава региона добавил, что противник попытался высадиться с лодок в районе населенного пункта Днепряны, но столкнулся с жестким сопротивлением наших бойцов. Сальдо подчеркнул, что украинское командование не учится на горьком опыте, полученном ВСУ в районе Крынок, и продолжает отправлять военнослужащих ВСУ в самоубийственные рейды через Днепр.

«В результате основная часть так называемого “десанта” уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. Остатки “десанта” сброшены в реку», – резюмировал губернатор Херсонской области.