Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Телеграм-канале о пресечении российскими силами очередной попытки противника высадиться на левобережье Днепра в регионе. По словам губернатора, ВСУ попытались высадить свой десант, но российские военнослужащие не допустили этих действий.

«Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения», – сообщил Сальдо

Глава региона добавил, что противник попытался высадиться с лодок в районе населенного пункта Днепряны, но столкнулся с жестким сопротивлением наших бойцов. Сальдо подчеркнул, что украинское командование не учится на горьком опыте, полученном ВСУ в районе Крынок, и продолжает отправлять военнослужащих ВСУ в самоубийственные рейды через Днепр.