Минобороны РФ сообщило об еще одном уничтоженном штурмовике Су-25 Воздушных сил Украины. Самолет поразил барражирующий боеприпас «Ланцет», нанеся удар по нему прямо на одном из аэродромов.

Военкор Кирилл Федоров в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись поражения украинского самолета. Он пояснил, что операторы дрона сумели прорваться сквозь радиоэлектронную защиту ВСУ, преодолеть задержку управления, связанную с атакой на максимально возможной дистанции, и попали штурмовику точно в нос. Там располагается аппаратура, которая обеспечивает управление воздушной машиной, поэтому можно считать Су-25 потерянным для Киева.

Ранее ВС РФ дважды поражали украинские истребители на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области с применением «Ланцетов». При этом дроны преодолевали расстояние более 40 километров.