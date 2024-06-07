По состоянию на 7 июня, по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине идут активные боевые действия. Российские силы постепенно продвигаются вперед, сантиметр по сантиметру освобождая населенные пункты от противника.

На Краснолиманском направлении российские силы начали зачистку высот на востоке от населенного пункта Раздоловка. Это стратегически-важный участок фронта, необходимый нашим бойцам для начала подготовки к штурму города Северск. ВС России необходимо ликвидировать укрепления противника для удара по его позициям в населенных пунктах Спорное и Ивано-Дарьевка.

Кроме того, российским бойцам удалось расширить свое влияние в северной части Старомайорского и на юге Урожайного на Времеевском направлении. А на Артемовском направлении российские силы штурмуют оборону противника и продолжают прорыв на окраинах Часова Яра.

Активные боевые действия продолжаются и на Угледарском направлении. Российские бойцы планомерно продвигаются вперед в районе балка Икряная.