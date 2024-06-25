В военных пабликах и социальных сетях активно распространяются несколько видеороликов с ударами по позициям ВС Украины тяжелыми трехтонными авиационными бомбами ФАБ-3000-М54. О возможностях нового российского оружия в своем материале рассказывает РИА Новости.

Российская авиация и раньше массово применяла авиабомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО для уничтожения живой силы, бронетехники, полевых фортификаций, пунктов временного размещения и командных пунктов противника на фронте. Однако раньше высокоточным «обвесом» оснащались ФАБ-500-М62 и ФАБ-1500-М54, а теперь сверхмощные ФАБ-3000-М54 также превратились в современные высокоточные боеприпасы.

«Даже если такая “дура” упадет в 50-70 метрах, мало никому не покажется», – приводят авторы материала слова офицера группировки «Север» с позывным «Атлет».

По его словам, если трехтонная бомба разоврется недалеко от позиций ВСУ, то находящиеся рядом боевики погибнут от осколков, а те кому повезет найти укрытие потеряют слух из-за лопнувших барабанных перепонок и будут контужены.