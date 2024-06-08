На Авдеевском направлении уничтожен очередной американский танк Abrams, сообщило Минобороны России. Уточняется, что для удара по вражеской боевой машине использовался управляемый снаряд «Краснополь».

Бойцы экипажа самоходной артиллерийской установки «Мста-С» нанесли точный удар по американскому танку ВСУ и отправили его в металлолом. Наведение боеприпаса «Краснополь» осуществлялось разведывательным беспилотником «Орлан-30». Этот же дрон зафиксировал поражение цели.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили американскую боевую машину пехоты «Бредли», лишив ВСУ еще одной единицы западной техники. Для этого бойцы соединения специального назначения группировки войск «Центр» использовали FPV-беспилотник.

Ранее на Украине заявили об активном использовании ВС РФ высокоточных снарядов, аналогичных американским «Эскалибурам». Не исключено, что речь шла именно о «Краснополе».