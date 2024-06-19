Российская армия продолжает освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики от ВСУ. Ожесточенные бои идут по все линии фронта: под Угледаром, в Часовом Яре, Очеретино и в окрестностях Нью-Йорка (ранее Новгородское). Об этом в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

Информационные ресурсы противника сообщают о пяти штурмовых операциях российских сил, проходящих в окрестностях населенных пунктов Нью-Йорк, Северное и Южное. При этом командование ВСУ уверяет политическое руководство страны и собственных граждан, что ситуация находится под контролем. Однако точно такие же заявление делал главком ВСУ и во время битв за Артемовск (украинское название Бахмут) и Авдеевку.

По словам военного эксперта Александра Ивановского, российская армия смогла накопить достаточное количество резервов на Донецком направлении, чтобы начать наступление на широком фронте. ВС РФ попытаются провести сразу несколько мощных атак на разных направлениях, чтобы совершить прорыв на одном из них.