Российская армия в течение двух дней наносит ракетные удары по военным и инфраструктурным объектам, расположенным в Одесской области. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Военная хроника».

Серия ударов оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» была нанесена по мосту, расположенному в населенном пункте Затока в Одесской области. Авторы Телеграм-канала сообщают о прилетах не менее пяти баллистических ракет по мосту в Затоке, являющегося для командования ВС Украины важным логистическим звеном в получении западной военной помощи.

Местные жители сообщают, что по мосту в Затоке ежедневно перемещается огромное количество военных грузовиков, а также тралов с военной техникой для снабжения подразделений украинской армии на наиболее напряженных участках фронта.

По предварительным данным одесского подполья, удар российскими ракетами также мог быть нанесен по арсеналу ВСУ, расположенному в окрестностях Грибовки.