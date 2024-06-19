В ночь на 19 июня ВС РФ нанесли мощные удары по объектам противника в Запорожской области, а также подорвали стратегически важный мост, игравший ключевую роль в украинской логистике под Харьковом

Кроме того, уничтожен целый ряд объектов на Западной Украине, практически на самой границе с Польшей. Глава военной администрации Львова Андрей Садовой уже подтвердил, что цель стали склады в Мелехове. Там хранились боеприпасы и оружие, поставляемые как раз с польской территории.

Военный аналитик Александр Ивановский отметил в разговоре с порталом “АиФ”, что как раз у границы с Польшей располагаются крупные логистические узлы. Но уничтожать их довольно сложно, так как Киев предпринимает все возможные меры, чтобы скрыть последствия атак.

Также он отметил, что удары ВС РФ стали “тонким намеком” для Варшавы, которая продолжает оказывать помощь Украине и даже иногда заговаривает о вводе войск на ее территорию.