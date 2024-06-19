В ночь на 19 июня во Львове гремели взрывы, зафиксированы прилеты ракет и дронов-камикадзе “Герань”. Портал “Военное обозрение” раскрыл подробности комбинированной атаки.

Несколькими ударами ВС РФ поразили эшелоны с военной техникой. Они как раз остановились из-за проблем с электричеством, превратившись в очень удобную мишень для российских средств поражения.

«Были остановлены несколько эшелонов с военной техникой на железнодорожных перегонах. По последним данным, удары были нанесены и по ним», — сообщили авторы публикации.

Помимо Львова, взрывы гремели также в Хмельницкой области, а также под Кировоградом (сейчас он называется Кропивницкий). В Кировоградской области много складов и ангаров, в которых хранится военная техника, переправляемая на фронт. Именно по этим транзитным пунктам и прилетели беспилотники с ракетами.