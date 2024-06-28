Первая группа беженцев из Торецка (до проведенной Киевом “декоммунизации” – Дзержинск) эвакуирована в тыл российскими военными. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он пояснил, что группа гражданских попыталась сбежать из города к северо-западу от Горловки, так как там начались ожесточенные бои. Однако без помощи бойцов ВС РФ люди могли попасть под обстрелы. Поэтому их вывезли в безопасное место в российском тылу.

Сейчас выясняется, сколько точно беженцев было в группе, а также сколько жителей все еще остаются в городе.

Напомним, ВС РФ совершили прорыв под Горловкой, застали врасплох украинских боевиков и начали продвижение к Торецку. 27 июня сообщалось, что они подошли вплотную к городу, там начались активные бои.