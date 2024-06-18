Группа украинских военнослужащих была уничтожена в зоне проведения специальной военной операции ударом противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), выпущенной экипажем боевого вертолета ВС РФ. Соответствующие кадры с поражением пункта временной дислокации (ПВД) противника были опубликованы в Телеграм-канале «Бортовой Журнал Военлета».

«Прилет ПТУР Вихрь в окно ПВД противника! От этих парней не спрячешься!», – подписали опубликованное видео авторы Телеграм-канала.

По их словам, за два с половиной года проведения специальной военной операции российские военные летчики и штурмана получили колоссальный боевой опыт. Поэтому российские вертолетчики с легкостью могут поразить врага, где бы он не спрятался.

Ранее военкор Котенов в своем Телеграм-канале сообщил о тяжелых кинжальных боях в Волчанске. Он подчеркнул, что боевые столкновения между бойцами ВС РФ и ВСУ происходят буквально в метре друг от друга.