Складки или продольные морщины, которые идут к уголкам губ от крыльев носа, сильно портят лицо. Дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, что убрать этот дефект в домашних условиях не представляется возможным. Единственным способом избавиться от носогубных складок является инъекционная коррекция.

Так, в область морщин можно ввести препараты-филлеры, которые заполняют собой заломы и делают их размеры гораздо меньше.

Кроме того, существуют и более серьезные и сложные методы, такие как круговая либо нитевая подтяжка лица.

Обработка складок кубиками льда, маски и массажи, другие методы, которые позволяют устранять морщины, не обращаясь к специалистам, в случае с носогубными морщинами не помогут, отметила Егорова и порекомендовала не терять зря время.