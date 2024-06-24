Российская модель Валентина Иванова, являющаяся возлюбленной рэпера Тимати, опубликовала в соцсети кадры с откровенной фотосессии. Девушка снялась в очень откровенном образе без нижнего белья.

Модель позировала перед камерой в ажурных белых колготках, надетых без белья. Валентина не стала надевать бюстгальтер и повернулась к камере спиной, прикрывая грудь руками. Макияж знаменитости был сделан с акцентом на губы – Валентина выбрала красную помаду. Возлюбленная Тимати сделала укладку в стиле мокрого эффекта.

Подписчики оценили снимки знаменитости. Многие отметили, что на фото Иванова напоминает супругу американского рэпера Канье Уэста, Бьянку Цензори, предпочитающую появляться на публике в прозрачных колготках без белья.

«Красотка», «Великолепная», «Наша Бьянка», «Идеальная. Теперь а-ля Бьянка», «Бьянка 2», – написали подписчики под фото.

Известно, что Тимати одаривает возлюбленную дорогими подарками. В марте рэпер подарил Валентине новое авто темно-зеленого цвета Mercedes-Benz G-класса. Модель фотографировалась возле автомобиля в прозрачном топе и кожаных джинсах. Кроме того, известно, что Тимати дарил Ивановой также Porsche.