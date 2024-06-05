Известная британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала в соцсетях довольно откровенные снимки. Возлюбленная звезды голливудских боевиков Джейсона Стетхэма предстала перед зеркалом топлес и сделала селфи.

На снимке знаменитость стоит перед зеркалом. На фото видно ее тело до пояса, на котором полностью отсутствует одежда. Знаменитость прикрыла свою грудь пышными локонами. Такой смелый снимок высоко оценили поклонники модели. Многие написали, что Роузи выглядит безупречно, другие отметили ее сексуальность, третьи написали, что она настоящая богиня.

Роузи Хантингтон-Уайтли прославилась своим статусом «ангела» Victoria’s Secret. Во времена сотрудничества со знаменитым брендом женского белья, Роузи являлась одной из самых узнаваемых моделей. Знаменитость уже не сотрудничает с Victoria’s Secret, однако она является востребованной моделью и активно снимается в различных проектах.

Модель состоит в фактическом браке с голливудским актером Джейсоном Стетхэмом. Пара воспитывает двоих детей – сына Джека Оскара и дочь Изабеллу Джеймс.