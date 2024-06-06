Возлюбленная ди Каприо Виттория Черетти снялась в бикини под водой

Итальянская модель Виттория Черетти, которая встречается с актером Леонардо ди Каприо, порадовала поклонников в соцсетях новыми фото и видео. На них она запечатлена под водой, плавая в океане в купальнике.



На кадрах можно увидеть модель в стрингах и лифе зеленого цвета, а также в маске и ластах. Также она снялась в оригинальных прозрачных брюках и белой майке уже после выхода из воды.

Ранее сообщалось, что ди Каприо и Черетти намекали на возможную помолвку, на пальце Виттории даже заметили кольцо. Однако сам актер позже заявил, что не готов к переходу отношений на столь серьезный уровень.

Впервые об отношениях Черетти со звездой «Титаника» заговорили в прошлом году, когда папарацци несколько раз застали их целующимися сперва в Каннах, а затем на отдыхе на Ибице.