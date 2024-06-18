Во время рейда в серой зоне на Запорожском направлении российские разведчики наткнулись на блиндаж, в котором находились русскоговорящие бойцы. Вопрос «Чей Крым?» помог распознать украинских боевиков, пытавшихся заманить российских военнослужащих в засаду. Об этом в своем Телеграм-канале «Крупнокалиберный переполох» рассказал военный блогер Алексей Смирнов.

«Мы выходим по рации, они говорят на чистом русском, но таких позывных у нас нет», – описывает ситуацию, случившуюся с российскими бойцами в зоне специальной военной операции, блогер Смирнов.

Во время беседы российские бойцы не могли понять, кто именно находится в блиндаже. Однако один из разведчиков решил задать обнаруженным в блиндаже бойцам вопрос «Чей Крым?», который и прояснил ситуацию. В итоге противник выдал себя и в результате непродолжительного боя позиции вооруженных сил Украины перешли под контроль российской армии.