Военный эксперт Константин Сивков рассказал порталу «Военное дело», что Запад пошел на эскалацию конфликта на Украине. Россия должна в обязательном порядке сделать ответный ход, так как в противном случае агрессия НАТО будет возрастать.

«Первое, что должно быть, раз британские ракеты полетели, должен быть нанесен демонстративный удар по британскому объекту. Пусть пока не на территории Британии и НАТО, чтобы нас не обвинять, но по объектам Британии, находящимся за пределами Европы», – отметил эксперт.

Также он предложил пойти по пути США и задействовать прокси-силы для атак, к примеру, на европейские объекты НАТО. По его словам, каким-то странным образом хуситы могли бы «выкрасть» у РФ крылатые ракеты «Калибр» вместе с пусковой установкой и вбитыми в ее память кодами запуска. Это несколько остудило бы горячие головы в НАТО.

Кроме того, РФ может разместить ядерное оружие на территории стран-союзниц. К примеру, в Венесуэле. США в Германии держат свои ракеты, так как почему России не действовать таким же образом.

Главным же ответом на эскалацию станет уверенное продолжение наступления ВС РФ на Украине и освобождение новых территорий.