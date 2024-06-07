Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о передаче Киеву пяти истребителей Mirage 2000-5 хочет либо позлить Россию, либо просто блефует, считают эксперты как в России, так и на Западе.

Они отмечают, что во-первых, пять самолетов – это до смешного мало, а во-вторых, установленный Макроном срок «до конца года» выглядит как минимум странно.

«Поздно пить «Боржоми», когда почки отвалились», — прокомментировал заявление французского лидера военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он пояснил, что российские ВС в последнее время наносят сокрушительные удары по украинским аэродромам и поэтому где бы ни всплыли французские истребители, они будут уничтожены еще до того, как совершат первый боевой вылет.

Кроме того, «Миражи» – устаревшие самолеты, которые сама Франция постепенно меняет на новые самолеты Rafale. Они появились еще в 1984 году и именуются сейчас «воздушным хламом». Никакой пользы Киеву от них не будет. Но при этом Украине придется учить пилотов, перестраивать под французские самолеты аэродромную инфраструктуры, обеспечивать их персоналом.

В распоряжении РФ имеется достаточно средств, чтобы уничтожить истребители. Mirage 2000-5 вряд ли сможет стать достойным противником для российских Су-35. Да и опыта воздушных боев у нашей авиации гораздо больше.