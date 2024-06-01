Независимый военный аналитик Александр Храмчихин в беседе с корреспондентами News.ru допустил возможность ядерной войны между Россией и НАТО. Он пояснил, что Альянс сделает все, чтобы не допустить поражения Киева в противостоянии.

По словам Храмчихина, сообщения о разрешении наносить удары по территории России западным оружием – это не более, чем фикция. На самом деле Киев уже давно использует вооружение НАТО для атак на РФ. Ему и не нужно было никакой разрешение, так как киевский режим изначально игнорирует западные рекомендации.

«Вероятность ядерного конфликта теоретически сохраняется. НАТО не может допустить поражения Украины, а декларации стран Альянса именно такие. Но в этом случае в конце концов им самим придется воевать на ее стороне. Однако они категорически не хотят этого делать и не могут», — добавил эксперт.

Напомним, The New York Times написала, что президент США Байден сперва обозначает красные линии, а затем сам же через них переступает. Разрешение атаковать российские территории как раз являются ярким примером этому.