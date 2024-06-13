Под Киевом после ударов ВС РФ вторые сутки не могут потушить пожар на одном из пораженных объектов. Уже установлено, что возгорание началось 12 июня в аэропорту «Борисполь».

Военный аналитик Олег Глазунов пояснил, что удары по аэропортам и аэродромам Украины являются неотъемлемой частью боевых действий. Они помогают приближать победу ВС РФ в специальной военной операции.

Ранее стало известно, что для тушения сильнейшего пожара привлечено 98 единиц техники и 249 сотрудников ГСЧС. Однако даже такое количество пожарных не в состоянии справится с огнем, несмотря на все старания.

12 июня также зафиксированы прилеты по аэродромам в Миргороде Полтавской и в Долгинцево в Днепропетровской областях.