Установить контроль над всей территорией ДНР России поможет полное уничтожение имеющегося в распоряжении ВСУ оружия. Этот процесс займет не менее двух месяцев, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, то хотя киевский режим и говорит постоянно о нехватке вооружений и боеприпасов, “этого добра” у ВСУ сейчас достаточно. Запад возобновил активные поставки, поэтому дефицита украинская армия точно не ощущает.

“Они говорят о нехватке ракет, снарядов, но, думаю, этого добра им сейчас подкинули. Судя по ударам, которые они наносят по российским территориям, начиная от Севастополя, за который мы сейчас мстим. И ресурсов у них пока хватает. Я полагаю, нам еще месяца два придется уничтожать оружие ВСУ, чтобы потом перейти к полному взятию ДНР под контроль”, — цитирует эксперта портал News.ru.

Главными целями ВС РФ в ДНР являются Славянск и Краматорск. Однако четыре города, которые Киеву готовит к сдаче – Очеретино, Торецк, Красный Лиман и Красногоровка, также необходимы для успешного продвижения к этим целям.

По мнению Дандыкина, Россия освободит республику к концу текущего года.