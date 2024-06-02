В распоряжении России имеется все необходимое для уничтожения американских ракет, которыми Киев теперь может наносить удары по территории РФ, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что по Белгородской области ВСУ еще с нового года наносят удары ракетами чешских РСЗО «Вампир». Это не ATACMS, однако и эти американские боезаряды пачками сбиваются над Крымским полуостровом.

«Конечно, ловят не все, но подавляющее большинство. Американским оружием, я думаю, могут наносить удары по Брянской области, а главными целями станут Севастополь, Крым, Крымский мост. А вот, например, до Москвы дальности не хватит. До нее долетели бы только Taurus, которые Германия так и не передала. В любом случае, без ответа удары Украины не останутся», – заявил Дандыкин, говоря о российских средствах ПВО.

По словам эксперта, комплексы С-400, «Бук-М3», С-300 и прочие хорошо адаптировались к ударам ВСУ любым вооружением, поэтому смогут обеспечить защиту и от американских ракет.