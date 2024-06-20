В Telegram-канале “Военное дело” появились фото и видеокадры с затопленными кладбищами на Украине. На них видно, что могилы многих боевиков, принимавших участие в боевых действиях, ушли под воду. Власти же не предпринимают никаких мер, чтобы предотвратить затопление.

«Подводные кладбища ВСУ, или то, как украинским властям уже всё-равно на погибших солдат и их родственников», — прокомментировали ситуацию авторы публикации.

Ранее стало известно, что из-за колоссальных потерь Киеву уже негде хоронить своих солдат, земельные участки, отведенные под захоронения, заполнены окончательно. По имеющимся на сегодня данным, ВСУ уже потеряли более 700 тысяч военнослужащих. При этом еще очень много бойцов числятся пропавшими без вести, так как не желая производить выплаты за погибших, власти приказывают командирам скрывать тела боевиков.