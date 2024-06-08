Бойцы 39-й мотострелковой бригады ВС РФ разгромили позиции ВСУ под Угледаром. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» показал видео этой атаки.

На кадрах, сделанных с БПЛА, хорошо видно, как снаряды прилетают точно по окопам и блиндажам противника. Шансы уцелеть при таких ударах у противника минимальны.

Военнослужащие подразделения рассказали, что позиции ВСУ обнаруживают разведывательные беспилотники. После этого операторы отправляют координаты, по которым и наносятся удары. Также дроны подтверждают успешное поражение целей.

Угледар является одним из стратегически важных для Киева населенных пунктов. ВСУ держатся за него, однако ВС РФ постепенно продвигаются вперед и становятся все ближе к освобождению города.

Ранее стало известно об уничтожении очередного танка Abrams под Авдеевкой.