Секрет упорства украинской армии в обороне, из-за чего на фронте ВС РФ никак не могут преодолеть позиционный тупик», раскрыл военный корреспондент Алексей Живов. Свои мысли по данному поводу военкор изложил в комментариях к посту в Телеграм-канале «Юнкер» под названием «Позиционный тупик не преодолен».

По словам Живова, в прошлом году командование ВС Украины впервые начало применять на отдельных участках фронта глобальную цифровую систему анализа целей и управления боем. Данное нововведение позволяет противнику перераспределять интенсивность огневого поражения на линии боевого соприкосновения в режиме реального времени.

«Когда эта система будет развернута в полном объеме, гибкость обороны противника вырастет в разы», – сообщил военкор.

Использование данной системы в приграничных районах Харьковской области позволило командованию ВСУ остановить быстрое продвижение российской армии в сторону Харькова. Эффективность новой системы, основанной на «натовском» языке, заставила командование ВСУ отказаться от использования собственной системы управления боем «Крапива».

Поэтому для совершения успешного прорыва на фронте и выхода на оперативный простор Вооруженным силам Российской Федерации в первую очередь необходимо уничтожить или заглушить все средства связи противника на линии боевого соприкосновения, включая Starlink и стандартную сотовую связь.