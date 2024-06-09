В начале специальной военной операции никто даже и подумать не мог, что российской армии придется столкнуться практически со всеми видами передового вооружения НАТО. Но противник также не мог представить, что российские военные и наша оборонная промышленность смогут учиться «по ходу дела» противостоять западному оружию. Об этом написал материал военный корреспондент Дмитрий Стешин в издании «Комсомольская правда».

Когда ВСУ получили свои первые ПТРК «Джавелины», то их радости не было предела. Но, как оказалось, это вооружение не смогло остановить российские танки. А когда США подсчитали насколько невыгодно их применение, то решили больше не передавать Украине таких дорогих подарков.

Что касается, американских РСЗО «Хаймарс», которые были переданы Украине летом 2022 года, то их появление оказалось неприятным сюрпризом для наших бойцов.

«Тогда «Химеры» выбивали в наших тылах склады, располаги, парки с техникой. Боролись с этой напастью маскировкой, рассредоточением, режимом радио и телефонного молчания – помогало, конечно, но не всегда. Фронт ждал радикального решения. И дождался», – пишет автор материала.

Российские военнослужащие проявили смекалку и начали глушить сигнал GPS. Но это была лишь только половина решения проблемы. Путем проб и ошибок в итоге «наши Кулибины» смогли подменять «Хаймарсам» истинные координаты ложными. В качестве примера военкор привел, как охота американского РСЗО за конкретным объектом в ДНР несколько раз заканчивалась попаданием ракет в перекресток дорог.