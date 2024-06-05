В подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе российскими военнослужащими был обнаружен последний украинской солдат. Боец ВС Украины скрывался в подземных заводских коммуникациях, употребляя в пищу крыс. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил военкор Дмитрий Стешин.

«Последний захисник “Азовстали” отловлен в коммуникациях под заводом. Питался крысами, пил техническую воду (ее там тонны в магистралях)», – написал военкор.

Стешин отметил, что причины подобного поведения украинского военнослужащего неизвестны. На теле солдата вооруженных сил Украины не было обнаружено нацистских татуировок, что косвенно подтверждает его непричастность к националистическим батальонам.

По словам военкора, сильно похудевший украинский военнослужащий, ранее занимавшийся бодибилдингом, может вступить в батальон им. Богдана Хмельницкого, если он не совершал военных преступлений. При этом Стешин предупреждает об опасности возвращения украинского бойца противнику в ходе обмена пленными, поскольку Киев непременно сделает из него символ для пропаганды.