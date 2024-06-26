Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена танковая атака на позиции ВСУ в Красногоровке. Он отметил, что это стратегически важный населенный пункт, освобождение которого существенно упростит наступление на Курахово.

При этом бои за Краногоровку очень тяжелые, каждый метр дается с огромным трудом, рассказал военкор. Он отметил, что не стал накладывать на видео интершум или музыку, как это делается обычно. За кадром слышен всего один вздох командира бригады “Пятерки”, наблюдающего за боем.