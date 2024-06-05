Полноценная наступательная операция в зоне проведения специальной военной операции со стороны российской армии еще не начиналась. Об этом в своем Телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

«И мы не идем вперед. Уже лето, а наше предполагаемое контрнаступление не началось. Бережем передовые части, бережем резервы», – сообщил военкор.

По его словам, западные страны специально затягивают украинский конфликт, поскольку предоставляют вооруженным силам Украины такое количество военной помощи, чтобы не произошло крупномасштабного обрушения линии фронта. При этом Запад пытается руками Киева спровоцировать Москву на «нестратегические» убойные методы.

«Нас провоцируют – мы не ведемся. Пока находимся в боевой паузе», – написала Сладков.

Военкор отмечает, что Россия может позволить себе неспешное продвижение вперед без значительных потерь со стороны личного состава. При этом не только армия, но и экономика страны понемногу укрепляется. Однако, по мнению Сладкова, летом стоит ожидать значительного оживления фронта сразу на нескольких направлениях.