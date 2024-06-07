Российские военнослужащие взяли под свой контроль еще один населенный пункт на Купянском направлении в Харьковской области. Как сообщил в своем Телеграм-канале военный корреспондент Андрей Руденко, военнослужащие ВС России теперь полностью контролируют село Ивановку.

По информации военкора, даже украинские паблики уже сообщили об уходе ВСУ из населенного пункта Ивановка. Руденко выложил карту региона, где было обозначено данное село.

За минувшие сутки на данном участке фронта в Харьковской области российские бойцы смогли занять территории, площадь которых составляет 3.5 километров квадратных, в том числе и территории между Ивановкой и Степовой Новоселовкой.

Кроме того, военный корреспондент опубликовал видеозапись боевой работы российского танка Т-90 после прилета в него вражеского FPV-дрона. На видео можно рассмотреть, как российская боевая машина, будучи в огне, продолжает выполнять свою боевую задачу, а после быстро направляется в тыл для ремонта.