Кадры очередного удара по позициям ВСУ в Харьковской области трехтонной авиабомбой ФАБ-3000 опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко. Хорошо, что такие боезаряды имеются в распоряжении России, а не у Киева, заявил журналист.

Пока неизвестно, какой именно объект противника был поражен, но кадры выглядят потрясающе. Они демонстрируют всю ту мощь, которой наделены авиабомбы ФАБ-3000.

Это уже четвертое применение боезарядов в зоне проведения специальной военной операции. Ранее два удара были нанесены по ВСУ в Липцах, а еще один – в Часовом Яре.

При этом все чаще поднимается вопрос об использовании еще более мощных авиабомб. В распоряжении России имеются еще ФАБ-5000 и ФАБ-9000, способных одним ударом разметать самые укрепленные позиции противника.