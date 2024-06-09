Военный корреспондент Евгений Лисицин в своем Телеграм-канале рассказал, как главный игрок национальной сборной Украины в регби Владимир Яворский завел свое подразделение под штурмовую авиацию российских сил. По словам военкора, украинский военнослужащий получил приказ от вышестоящего командования об отступлении, но нарушил его – в результате все подразделение ВСУ уничтожили штурмовики ВС РФ, сбросив на них авиационные бомбы.

«Владимир Яворский, который является главным игроком украинской сборной в регби, решил завести свое подразделение под нашу штурмовую авиацию. Все подразделение было уничтожено ФАБом. Сыграл в регби своими товарищами», – написал Лисицын.

Яворский погиб вместе с сослуживцами 30 мая. Он пошел на фронт добровольцем – проходил военную службу в спецподразделении Главного управления разведки Минобороны Украины «Артан».

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