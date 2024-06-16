Американские истребители точно не будут использоваться в воздушных дуэлях, так как российские Су-30СМ и Су-35С быстро с ними разберутся. Запад отправляет эти самолеты Украине совсем для другой цели, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он напомнил, что F-16 могут использовать высокоточные дальнобойные ракеты. Именно эту задачу на них и возложат. Самолет будет взлетать, выходить на «точку», запускать ракеты и уходить на базу.

При этом Киев и его западные кураторы комплексно подходят к этой задаче. Поэтому они первым делом откроют охоту на российские средства ПВО. Для этой цели Швеция намерена передать Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

Коц пояснил, что F-16 будет задействовать все те же ракеты Storm Shadow и SCALP для нанесения ударов по инфраструктурным объектам на территории РФ, а также по аэродромам ВКС, чтобы лишить Россию превосходства в воздухе. По мнению военкора, западные истребители вполне способны создать проблемы, но вот изменить ход боевых действий они точно не в состоянии.